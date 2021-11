LUTTO AD AVEZZANO, MUORE A 55 ANNI OPERAIA DELLA SAES: TRAGEDIA ALLA FINE DEL TURNO SERALE

AVEZZANO – Si è diretta verso l’ingresso della fabbrica per timbrare il badge a turno di lavoro terminato, prima di uscire nel parcheggio e riprendere l’auto ma, proprio nel momento in cui ha timbrato il cartellino ha accusato un malore. Si è accasciata a terra, davanti agli occhi increduli dei suoi colleghi che hanno subito chiesto aiuto.

Non c’è stato nulla da fare per Iolanda Teodori, 55 anni, operaia della Saes getters di Avezzano. Probabilmente a uccidere la 55enne è stato un infarto.

La donna, racconta Il Centro, venerdì aveva svolto il turno di pomeriggio nello stabilimento di via Nobel. Alle 14 aveva iniziato il lavoro nell’area controllo dell’azienda dove 240 dipendenti producono leghe e dispositivi getter, dispensatori di metalli, dispensatori di ossigeno e prodotti per sistemi di purificazione di gas. Una giornata come tante per la 55enne. Finito il turno, alle 22, doveva tornare a casa dalle tre figlie.

I funerali si terranno alle 15.30 nella chiesa parrocchiale di San Pio X.

“Era una dipendente modello – è il commosso ricordo di Cesare De Cesare, direttore dello stabilimento Saes di Avezzano – questa tragedia ci ha sconvolti. In tutti questi anni, Iolanda è stata sempre molto disponibile, precisa e puntuale. A tutta la sua famiglia, alla quale siamo e saremo vicini, vanno le nostre più sentite condoglianze”.