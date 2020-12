LUTTO AD AVEZZANO: MUORE PER COVID IMPRENDITORE FAVORITI, AVEVA 61 ANNI

AVEZZANO – L’imprenditore originario di Ortucchio Claudio Favoriti è scomparso all’ospedale Spallanzani di Roma dopo aver contratto il Coronavirus.

Sessantun’anni, da tempo trapiantato ad Avezzano, Favoriti viveva con la moglie Carmela, i figli William, Pasqualino e Giovanna. Come si legge sul quotidiano Il centro, era molto in città anche per l’attività di famiglia “Il Gran caffè”, bar storico del capoluogo marsicano. Era inoltre il fratello dell’ex sindaco di Lecce nei Marsi e medico di famiglia Andrea, e di Mauro, medico chirurgo. Da ragazzo aveva avviato una ditta di autotrasporti di cui si era sempre occupato personalmente.

Ed è sulla pagina Facebook del bar che ieri mattina è comparso un post che annunciava la sua scomparsa: “A tutti coloro che nel tempo hanno avuto la fortuna di conoscerlo, di scambiare due parole con lui, di apprezzare le sue grandi qualità, la sua disponibilità e l’amore per la famiglia, gli amici e il suo lavoro, con immenso dolore vi annunciamo che Claudio ci ha lasciato”, si legge sul post.

I funerali saranno celebrati domani alle 14.30 nella cattedrale in Avezzano nel rispetto della normativa per il contrasto al coronavirus. Dopo il rito funebre la famiglia si sposterà a Ortucchio per la sepoltura la sepoltura.

