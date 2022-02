LUTTO ALLA HYDRO DI AIELLI, MUORE A 41 ANNI NICOLA BASILE

AIELLI – Gli operai della Hydro piangono la scomparsa del collega Nicola Basile.

Il 41enne si è spento a Milano dove era stato ricoverato a causa di una malattia contro la quale lottava da mesi.

Originario di San Severo (Foggia), si era trasferito nella Marsica nel 2005 e aveva iniziato a lavorare come addetto al controllo qualità alla Hydro di Aielli, conquistando in poco tempo la fiducia dei vertici dell’azienda scandinava dove si producono profilati in alluminio. Ad Avezzano viveva in via Collerotondo con la compagna.

Persona disponibile, solare e amico di tutti, pur non avendo legami nella Marsica, si sentiva ormai a casa, racconta Il Centro. Tanti i messaggi di cordoglio alla famiglia. In segno di lutto si è fermato il settore manutenzione.

“Era una persona costruttiva e si era ben integrato in azienda, tanto che lo scorso anno gli diedero anche un riconoscimento di merito al lavoro – ha ricordato un commosso Antonello Tangredi (Fim-Cisl) – in fabbrica tutti gli volevano bene e nei mesi scorsi era stata anche promossa una raccolta fondi per sostenerlo durante le cure”. I funerali martedì in Puglia.