LUTTO ALL’AQUILA, MORTO TONINO RICCI “JU CICLISTA DE SAN PIETRO”: AVEVA 92 ANNI

L’AQUILA – Lutto all’Aquila per la morte di Antonio Ricci, conosciuto in città come Ju ciclista de San Pietro. Lo storico titolare dell’attività di rivendita di biciclette, la Cicli ricci, e tecnico-meccanicose n’è andato a 92 anni.

Come si legge sul quotidiano Il Centro Ricci era attivo anche negli ultimi anni e aveva spento personalmente le candeline di un secolo di attività di Cicli Ricci, situata dapprima su piazza San Pietro e poi in via Alba Fucens, ereditata dal padre e negli ultimi tempi passata al figlio Domenico.

“Con profonda tristezza e commozione, annunciamo che è andato via un pezzo dell’Aquila e di tutti noi… Ciao Tonino, sarai sempre con noi a riparare le nostre bici. Che tu possa riposare in pace”, si legge sulla pagina della Cicli Ricci Asd che, che costituiva anche un gruppo ciclistico amatoriale, attivo soprattutto in occasione degli eventi cittadini più importanti. Tra questim anche la pedalata ciclostorica “La Celestiniana”, sula prima tappa del Cammino del perdono.

“Questa notte ci ha lasciati, Antonio Ricci, una vita dedicata alle due ruote. Una passione, ancor prima che una professione, che si tramanda ormai da tre generazioni. Ju ciclista de San Pietro ha imboccato la salita più lunga, ma alla fine il meritato traguardo sarà tutto per lui”, ha scritto nel suo messaggio di cordoglio pubblicato sui social il primo cittadino del capoluogo, Pierluigi Biondi.

I funerali saranno celebrati con rito religioso in programma questo pomeriggio alle 15.30 nella chiesa di San Francesco d’Assisi a Pettino. Oltre a Domenico, Antonio Ricci lascia la figlia Floranna e la moglie Ina.