LUTTO ALL’AQUILA, SCOMPARSO L’EX DIRIGENTE DEL TSA FEDERICO FIORENZA: AVEVA 80 ANNI

L’AQUILA – E’ scomparso oggi, all’ospedale San Salvatore Aquila, Federico Fiorenza, personaggio chiave del teatro aquilano, noto in città per aver ricoperto a lungo il ruolo di dirigente del Tsa.

Fiorenza, ottant’anni nel giugno scorso, si era ammalato di Covid ed era stato ricoverato dapprima nel reparto di Malattie Infettive e poi, dopo essersi aggravato, era stato trasferito in terapia terapia intensiva.

Fondatore e presidente del Tadua, Teatro Accademico dell’Università dell’Aquila, era stato anche produttore per Rai Uno e Rai Due del programma “Storia del Teatro in Italia” con Giorgio Albertazzi e Dario Fo, oltre che direttore esecutivo esterni della Signora Ava per Raiuno e ideatore e produttore per Rai Tre per programma con G Albertazzi su Dante.

Negli ultimi anni, aveva fondato il Tra, teatri riuniti d’Abruzzo.

“Ho appreso con dolore della scomparsa di Federico Fiorenza, personalità eccentrica e dalla grande passione per il teatro. Fiorenza ha segnato un periodo vivace e intenso della cultura dell’Aquila. Ai familiari, agli amici e a quanti lo conoscevano, il cordoglio della municipalità e mio personale”, ha dichiarato il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi.

Alla famiglia le condoglianze della redazione di AbruzzoWeb.