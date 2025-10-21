LUTTO IN ABRUZZO PER LA MORTE DEL CARDINALE MENICHELLI: FU ARCIVESCOVO A CHIETI PER 10 ANNI

21 Ottobre 2025 10:24

Chieti - Cronaca

CHIETI – I Vescovi della Conferenza Episcopale Abruzzese-Molisana si uniscono al cordoglio per la morte del Cardinale Edoardo Menichelli avvenuta a San Severino Marche.





“Durante la sua presenza in terra d’Abruzzo” dice Camillo Cibotti, Presidente Ceam, “il Cardinale Menichelli per un decennio ha profuso con vigore e generosità il suo impegno come Arcivescovo Metropolita di Chieti-Vasto dove, con la sua autorevole e stimata guida, si è impegnato per la riorganizzazione pastorale ed amministrativa della diocesi teatina. Il Vescovo Edoardo ha vissuto il suo ministero episcopale sotto la luce della Vergine, tanto venerata sia nella diocesi di Chieti-Vasto come nella sua terra natìa”.

“A Maria, Donna del Paradiso, i Vescovi d’Abruzzo e Molise affidano l’anima buona del Cardinale Menichelli perchè lo accolga fra le sue braccia così come accolse il suo Figlio deposto dalla croce”, conclude sua eccellenza Cibotti.

