LUTTO LANCIANO, MORTO IL PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE MASTROGIURATO DANILO MARFISI: AVEVA 69 ANNI

Morto Marfisi, presidente Mastrogiurato a Lanciano

LANCIANO – Il mondo della cultura di Lanciano è in lutto per la morte di Danilo Marfisi, 69 anni, per un ventennio presidente dell’associazione Il Mastrogiurato di Lanciano. Marfisi si è spento oggi pomeriggio, nella sua abitazione nel quartiere Santa Rita, per le conseguenze di un brutto male.

Nella sua lunga attività, iniziata nel 1999, Marfisi ha portato e fatto conoscere il Mastrogiurato e la sua rievocazione storica in numerose nazioni europee e negli Usa. Ha anche ricoperto i ruoli di presidente europeo e italiano della Federazione Giochi Storici, di cui era ancora membro nei rispettivi consigli amministrativi.

L’annuncio della sua scomparsa è stato dato sulla pagina ufficiale di facebook de Il Mastrogiurato dove il direttivo ha scritto: “La notizia che mai avremmo voluto dare. Con la tristezza che ci lacera il cuore annunciamo la morte del nostro presidente Danilo Marfisi. L’anima, la linfa vitale del Mastrogiurato ci ha lasciato poche ore fa e noi ci sentiamo orfani di una guida paterna, un amico, un fratello, un grande uomo”.