LUTTO NEL GIORNALISMO ABRUZZESE: ADDIO A ROBERTO ETTORRE

L’AQUILA – Lutto nel mondo del giornalismo abruzzese per la scomparsa di Roberto Ettorre, morto questa mattina all’Aquila, all’età di 59 anni, dopo una lunga malattia.

Giornalista e titolare della sede Agi Abruzzo, è stato direttore responsabile dell’emittente regionale Teleabruzzo, direttore dell’emittente televisiva aquilana TV Uno e segretario dell’Ordine dei Giornalisti d’Abruzzo.

“Cronista di razza, tra i protagonisti di una stagione professionalmente indimenticabile, ha seguito con grande attenzione professionale i principali fatti di cronaca che si sono verificati in Abruzzo negli ultimi decenni. Impegnato negli istituti di categoria è stato anche consigliere regionale dell’Ordine dei giornalisti”, scrive il Sindacato giornalisti abruzzesi che “abbraccia con grandissimo affetto la figlia Paolina ed è vicino a tutte le persone che a Roberto hanno voluto bene”.

I funerali si svolgeranno lunedì 24 novembre alle 11, nella chiesa di Santa Maria del Soccorso al Cimitero dell’Aquila.

Alla famiglia le condoglianze della Redazione di AbruzzoWeb.