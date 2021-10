LUTTO NEL GIORNALISMO ABRUZZESE: SI E’ SPENTO A 80 ANNI FEDERICO DE CAROLIS

PESCARA – Lutto nel mondo del giornalismo abruzzese per la scomparsa di Federico De Carolis, storico inviato del Corriere dello Sport.

Nato a Città Sant’Angelo, cresciuto a Silvi Marina, De Carolis si è spento a 80 anni a causa di una malattia.

Studi classici al Liceo D’Annunzio di Pescara e al Milli di Teramo, poi facoltà di giurisprudenza a Roma e Teramo, la sua iscrizione all’Ordine dei giornalisti risale al 1963.

I funerali saranno celebrati martedì 19 ottobre, alle 15, nella Chiesa dell’Assunta di Silvi.

La Delfino Pescara 1936, si legge in una nota, “porge le più sentite condoglianza per la scomparsa del giornalista sportivo Federico De Carolis. Uno dei maggiori giornalisti sportivi abruzzesi, stimato e apprezzato nel mondo del calcio e che con il suo lavoro si è fatto apprezzare dai colori BiancAzzurri e non solo. Alla famiglia la nostra più sincera vicinanza”.

Alla famiglia le condoglianze da parte della redazione di AbruzzoWeb.