LUTTO NEL GIORNALISMO ABRUZZESE, SI E’ SPENTO A 84 ANNI FILIPPO FABRIZI

L’AQUILA – Lutto nel giornalismo abruzzese per la scomparsa del giornalista Filippo Fabrizi, 84 anni, che si è spento a Modena, dove viveva da tempo,.

Volto storico delle emittenti televisive locali

“Un signore di altri tempi. La scomparsa di Filippo, un grande professionista che ha saputo raccontare la nostra Città nel suo stile raffinato e puntuale, lascia un grande vuoto”, si legge in una nota dell’Amministrazione comunale di Avezzano che “a nome dell’intera comunità, si stringe attorno alla famiglia”.

Il segretario del Pd Abruzzo, Michele Fina, scrive: “Oggi ci ha lasciato un gentiluomo, un uomo colto ed elegante, profondamente innamorato della sua terra, un bravissimo giornalista pioniere delle tv locali che ha arricchito con la sua serietà e professionalità. Ma Filippo Fabrizi è stato soprattutto un amico ed un maestro per molti. Non mi ha mai fatto mancare il suo consiglio. Gli ho voluto molto bene e lui ne ha voluto a me. Mi mancherà molto. Mancherà molto a tutti. Sincere condoglianze e un abbraccio forte ai suoi cari”.

