LUTTO NEL GIORNALISMO ABRUZZESE: SI E’ SPENTO PAOLO GUADAGNI, VOLTO STORICO DELLA CRONACA MARSICANA

L’AQUILA – Lutto nel mondo del giornalismo abruzzese per la scomparsa di Paolo Guadagni, per quasi 40 anni volto storico della cronaca marsicana.

Il noto giornalista è morto all’ospedale San Salvatore dell’Aquila, dove era ricoverato.

In una nota, il ricordo del Sindacato dei giornalisti abruzzesi: “Ci ha lasciato Paolo Guadagni, pioniere del giornalismo televisivo marsicano. Storico collaboratore dei quotidiani “Il Centro” e “Il Tempo”, era un giornalista dai modi garbati, che sapeva osservare il mondo dalla giusta distanza. Per lunghi anni è stato anche corrispondente dell’Agenzia Ansa. Nella Marsica si è occupato dei principali fatti di cronaca, dall’omicidio della piccola Cristina Capoccitti, al delitto Donatoni. Un giornalista d’altri tempi, scrupoloso, preciso: aveva un rapporto di grande stima con le proprie fonti”.

Il Sindacato dei giornalisti abruzzesi è vicino con affetto alla famiglia Guadagni, alla moglie Elena e ai figli Maria Teresa e Vincenzo e si stringe a loro in questo momento di profondo dolore.

Tanti i messaggi di cordoglio sui social, tra i quali quello dell’emittente Antenna 2 per la quale ha condotto il notiziario per 31 anni: “Ciao Paolo! Che brutto scherzo che ci hai fatto! Stentiamo ancora a crederci, perché da un amico non ti aspetti mai una notizia del genere! Quante giornate abbiamo trascorso fianco a fianco; quanti pomeriggi a farci compagnia in attesa della registrazione! 31 anni di vita in comune, respirando la stessa aria, commentando le stesse notizie, sperando in un domani migliore! Prima Davide Andreetti e adesso tu….. Antenna 2 non sarà più la stessa, in tutti i sensi, ma il tuo ricordo resterà indelebile nei cuori dei tuoi vecchi amici e colleghi di Antenna 2. Buon viaggio Paolo”.

Domani la Camera Ardente dalle 16 alle 18 e martedì 9 marzo dalle 9 alle 14.30 presso la Casa Funeraria Rossi. I funerali si svolgeranno nella Cattedrale dei Marsi di Avezzano martedì 9 alle 15.

Alla famiglia le condoglianze da parte della Redazione di AbruzzoWeb.

