LUTTO NEL GIORNALISMO: MORTO A 64 ANNI STEFANO VESPA, FRATELLO DI BRUNO. “L’AQUILA PERDE UN FIGLIO”

ROMA – È morto nella notte a Roma, colpito da un malore, il giornalista aquilano Stefano Vespa, fratello di Bruno.

I funerali si svolgeranno all’Aquila giovedì nella chiesa di San Silvestro.

Vespa aveva cominciato la sua carriera, giovanissimo, negli studi di Radio L’Aquila, nel capoluogo regionale. Approdato al quotidiano Il Tempo, prima nella redazione aquilana e poi in quella romana, vi è rimasto per 23 anni: da collaboratore è arrivato alla qualifica caporedattore. Nel 2003 è passato a Panorama, diventando capo della redazione romana. Attualmente, da pensionato collaborava con Formiche.net.

Si è sempre occupato di politica e di cronaca e, da tanti anni, anche di difesa e sicurezza. Viene ricordato come una persona perbene e come un giornalista serio, scrupoloso e corretto.

Nonostante la sua vita e la sua carriera si fossero spostate a Roma, non ha mai dimenticato la sua città dove veniva molto spesso, l’ultima volta nei giorni quando, come raccontano alcuni amici che lo avevano incontrato, era apparso in splendida forma.

La redazione di Formiche.net ha voluto ricordare “Stefano Vespa, giornalista rigoroso, mancato questa notte a Roma. La redazione si stringe alla famiglia di Stefano Vespa, che si è spento oggi a 64 anni. Stefano è stato un giornalista rigoroso, preparatissimo, una garanzia nella solidità delle sue fonti e nella cura dei suoi articoli. Collaborava con Formiche.net da anni, ci mancherà molto”, conclude un pezzo del giornale online nazionale.

“La scomparsa improvvisa di Stefano Vespa mi ha colpito profondamente. Ho avuto la fortunata occasione di confrontarmi con lui sui temi della politica e della nostra amata città. Mancheranno l’uomo e il giornalista di grande professionalità e sensibilità. L’Aquila ha perso un suo figlio. Ai familiari, al fratello Bruno, va l’abbraccio della Municipalità e mio personale”, dichiara il sindaco del capoluogo abruzzese, Pierluigi Biondi.

“L’ultimo scambio di messaggi con Stefano – è il ricordo del sottosegretario alla Difesa, Giorgio Mulè – è di pochi giorni fa. Mi chiedeva alcune precisazioni sul decreto legge sull’Ucraina. Nonostante l’età e l’esperienza il suo approccio era sempre quello del cronista: scrupoloso, attento al dettaglio. Era precisissimo, Stefano. La notizia della sua scomparsa mi raggela e rimanda la memoria al tempo in cui conobbi quel cronista prima di ritrovarlo a Panorama durante la mia direzione nella quale lo volli capo della redazione romana. Stefano era un gentiluomo nei modi e un galantuomo nella professione. Era dolce, sensibile, riservato. Lo piango e mi stringo nel dolore ai suoi familiari e a chi gli volle bene”.

La deputata Stefania Pezzopane, della presidenza del Gruppo Pd alla Camera, in un messaggio scrive: “È con dolore e cordoglio che ho appreso della morte di Stefano Vespa. Giornalista aquilano e per me un caro amico degli anni della scuola. È davvero una triste notizia. Al fratello Bruno, e ai suoi cari, le mie più sentite condoglianze per questa scomparsa prematura”.

“Con l’improvvisa scomparsa di Stefano Vespa L’Aquila perde uno dei suoi ‘figli’ migliori, grande professionista che ha portato alto il nome della sua città”, scrive in una nota l’assessore regionale Guido Liris, che esprime cordoglio per la morte del giornalista. “Uomo di grande professionalità e rara sensibilità, un gentiluomo nei modi e un galantuomo nella professione. Mi unisco al dolore dei familiari, del fratello Bruno e di chi gli ha voluto bene”, conclude Liris.