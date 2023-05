MONTESILVANO – L’Abruzzo piange Claudio Carella. Giornalista, fotografo ed editore, morto all’età di 70 anni a seguito di una malattia. E’ stato collaboratore del quotidiano “Il tempo” e aveva fondato la rivista “Vario”, di cui è stato direttore per circa 30 anni.

Lascia la moglie Giovanna e il figlio Andrea.

La camera ardente è stata allestita presso la Casa Funeraria Dimora del Silenzio a Montesilvano, in via d’Antona. Mercoledì i funerali.

L’ordine dei giornalisti d’Abruzzo “esprime profondo cordoglio per la morte di Claudio Carella, giornalista ed editore. Con la sua opera Claudio ha saputo innovare con grande acume professionale uno dei settori più difficile del giornalismo, quello dei periodici, fondando la prestigiosa rivista “Vario”. Claudio aveva collaborato con il quotidiano “Il Tempo” ed era stato anche consigliere dell’ordine dei giornalisti d’Abruzzo. Con questa veste aveva contribuito nel 2004 a trasferire l’ordine – che per oltre 20 anni era stato ospitato nel consiglio regionale d’ Abruzzo – in una sede autonoma al centro dell’Aquila. Al figlio Andrea, nostro collega, e alla famiglia va l’abbraccio affettuoso di tutto il consiglio dell’ordine dei giornalisti.”

Lo ricorda così Nicola Mattoscio, presidente della Fondazione Pescaraaruzzo: “Ci lascia un professionista appassionato, giornalista indipendente e creativo, che ha saputo colmare un vuoto nell’editoria regionale, riuscendo a dare voce soprattutto a tanti protagonisti della cultura”.