LUTTO NEL MONDO DELLA SCHERMA ABRUZZESE: ADDIO A MAURIZIO CONSORTE. OGGI I FUNERALI A CHIETI

CHIETI – La grande famiglia della scherma italiana piange l’improvvisa e prematura scomparsa di Maurizio Consorte: amico, punto di riferimento e autentica “istituzione” della scherma abruzzese. Tecnico, dirigente, medico di gara, fiduciario provinciale FIS per Teramo: una figura che ha dedicato tutta la sua vita al nostro sport, sempre impegnato nella promozione e nella diffusione del nostro movimento.

Un addio che ha lasciato attonite tutte le persone che hanno conosciuto il suo amore e l’instancabile impegno speso quotidianamente per la scherma, passione autentica e genuina che ha trasmesso ai figli Bruno (Delegato del Gruppo Schermistico Arbitrale abruzzese), Costanza (computerista) e Cornelia (tecnico di scherma) e a generazioni di atleti e non solo.

Il Presidente della Federazione Italiana Scherma, Gigi Mazzone, il Consiglio federale, il Delegato regionale FIS Abruzzo, Vincenzo De Bartolomeo e tutta la famiglia della scherma italiana abbracciano la moglie Irma, i figli e tutti i suoi cari, ricordando Maurizio Consorte con affetto, commozione ed enorme gratitudine.

“Tutti sappiamo quanto abbia fatto per la scherma abruzzese” ha voluto ricordare il Delegato Vincenzo De Bartolomeo: “Piangiamo la scomparsa di un amico, un reale e sincero volontario appassionato della nostra disciplina. Uniamo il nostro pensiero di vicinanza a Cornelia, Costanza, Bruno e alla loro mamma”.

I funerali si svolgeranno nel pomeriggio di oggi, martedì 4 novembre 2025, alle ore 16.00, nella Chiesa San Francesco Caracciolo di Chieti Tricalle.