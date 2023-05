LUTTO NEL MONDO DELLO SPETTACOLO PER LA MORTE DEL REGISTA ALESSANDRO D’ALATRI, EX DIRETTORE DEL TSA

ROMA – La notizia della morte del regista Alessandro D’Alatri, a 68 anni, dopo una lunga malattia, ha addolorato il mondo dello spettacolo: tanti gli omaggi sui social da parte di chi lo conosceva. Quanti hanno apprezzato le sue opere, da Americano Rosso a Senza pelle a Casomai a fino ai recenti successi televisivi dei Bastardi di Pizzofalcone, Il commissario Ricciardi e “Un Professore” ma anche alcuni importanti videoclip musicali di canzoni italiane famose, Mentre Tutto Scorre dei Negramaro e Invece No di Laura Pausini.

A ricordarlo anche il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi: “Esprimo cordoglio, a nome della Municipalità e a titolo personale, per la scomparsa improvvisa del regista Alessandro D’Alatri. Firma della cinematografia italiana, eclettico e versatile, diede il suo contributo anche alla direzione artistica del Teatro Stabile d’Abruzzo”.

L’attore Alessandro Gassmann, protagonista sia dei Bastardi di Pizzofalcone nel ruolo dell’ispettore Lojacono che del Professore, sulle sue pagine social ha scritto un post corredato da una bella foto che li ritrae insieme: “È partito per un altro viaggio il mio amico regista, sceneggiatore, ma soprattutto essere umano dolce, generoso, pieno di talento, uomo di cultura, Alessandro D’Alatri. Grazie per l’opportunità di averti conosciuto. A chi lo amava un abbraccio”.

Commovente il ricordo di Maurizio de Giovanni, autore dei romanzi trasportati in tv (sia dei Bastardi che di Ricciardi): “Nessuno come lui. Nessuno. Gli ho dato i miei sogni, e lui me li ha restituiti migliori. Nel mio cuore, per sempre”.

L’attore abruzzese Lino Guanciale, volto di Ricciardi, su Instagram posta una foto di profilo mentre si guarda su set con il regista: “una notizia che ci lascia tristi tristi e senza parole… Rip Alessandro D’Alatri regista di Grandi successi come il Commissario Ricciardi”.

Laura Pausini, con la quale il regista ha collaborato, scrive su Instagram il suo ricordo, accompagnato da una bellissima foto in bianco e nero: “Alessandro, mi mancherai tanto, la tua arte non smetterà mai di vivere nei film che hai fatto e anche nel videoclip Invece no, un ricordo indimenticabile. Buon viaggio verso la luce”.

E ancora Carolina Crescentini che interpreta la pm Laura Piras nei Bastardi di Pizzofalcone: “Non ci posso credere. Mi dispiace infinitamente. Mancherai tantissimo. Buon viaggio Ale”, con un cuore e una foto che li ritrae abbaracciati stretti come padre e figlia.

Massimiliano Gallo, l’attore sempre de I Bastardi, ha ricordato il regista scomparso: “Ti avevo chiamato per sapere come stavi dopo l’intervento… Tu positivo e coraggioso, come sempre… Non so cosa dire, davvero…Mi mancherai”.

Il regista Giovanni Veronesi commenta sbalordito “ma no D’Alatri era mio amico…”. Il produttore Luca Barbareschi “con grande dolore” ricorda l’amicizia che lo ha legato al regista, “è stato bello condividere un po’ di strada insieme al tuo sorriso, alla tua arte e alla tua gentilezza”.

E invia un sincero abbraccio alla famiglia Piera Detassis, presidente e direttrice artistica dell’accademia del Cinema Italiano – premi David di Donatello: “Quando davvero non bastano le parole. Alessandro D’Alatri. Molti ricordi grande tristezza”.