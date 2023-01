LUTTO NEL MONDO FORENSE: ADDIO ALL’AVVOCATO GUERINO AMBROSINI, IL CORDOGLIO DELL’ORDINE

TERAMO – Lutto nel mondo forense per la morte dell’avvocato Guerino Ambrosini, venuto a mancare la scorsa notte, all’età di 67 anni, dopo una malattia.

“Esprimo a nome dell’intera avvocatura teramana il più profondo cordoglio per l’improvvisa scomparsa del collega Guerino Ambrosini, che dell’Ordine degli Avvocati della nostra provincia è stato presidente dal 2012 al 2019”, scrive in una nota il presidente dell’Ordine degli Avvocati della provincia di Teramo, Antonio Lessiani.

“Ha sempre messo al servizio dei colleghi la sua passione e la sua grande energia e si è fatto apprezzare anche a livello regionale, avendo ricoperto per due anni la carica di Presidente del Consiglio degli Ordini Forensi d’Abruzzo e come testimoniano i tanti messaggi di vicinanza e cordoglio che mi stanno pervenendo da parte dell’intera avvocatura abruzzese – ricorda Lessiani – Di recente aveva conseguito un ulteriore prestigioso obiettivo, quello di rappresentare l’Abruzzo (unico avvocato insieme a un altro collega) in seno alla Cassa Previdenza e Assistenza Forense, l’organismo nazionale di previdenza della categoria”.

“Con Guerino scompare un uomo che ha dato tutto sé stesso alla famiglia, alla professione ed ai colleghi, che sapeva dare un tocco di leggerezza alla vita e ai rapporti umani e che riusciva sempre a creare un rapporto speciale ed empatico con tutti. Alla famiglia ed al figlio e collega Jacopo giungano le nostre più sentite condoglianze”.