LUTTO NEL MONDO FORENSE: ADDIO ALL’AVVOCATO SONIA DE GRANDIS, DOMANI I FUNERALI A TORINO DI SANGRO

TORINO DI SANGRO – Lutto nel mondo forense per la scomparsa dell’avvocato Sonia De Grandis, morta a soli 51 anni dopo aver affrontato una difficile malattia.

I funerali si terranno domani, venerdì 3 ottobre, alle 15.30, nella Chiesa Maria Santissima di Loreto a Torino di Sangro (Chieti).

Una perdita che ha gettato nello sconforto l’intera comunità che si stringe nel dolore alla famiglia e in particolare ai genitori Laura e Attilio, alle sorelle Miriana e Mersia.

Tanti i messaggi di cordoglio arrivati in queste ore.

Gli avvocati del Foro di Vasto esprimono “profondo e immenso dolore per la scomparsa della collega Sonia De Grandis e partecipano sentitamente al lutto della famiglia e dei suoi cari tutti”.

Scrive l’avvocato Silvana Priori, già sindaco di Torino di Sangro: “Ciao Sonia! Donna meravigliosa, dagli alti valori morali. Collega infaticabile e leale, stimatissima. Lasci un vuoto incolmabile”.

“Non voglio ancora crederci”, scrive il sindaco di Roccascalegna Domenico Giangiordano, anche lui avvocato: “Ciao Sonia, ricorderò sempre il tuo sorriso”.