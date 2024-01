LUTTO NEL MONDO FORENSE AQUILANO: ADDIO ALL’AVVOCATO DOMENICO PANEBIANCO, AVEVA 92 ANNI

L’AQUILA – Lutto nel mondo forense aquilano per la morte dell’avvocato Domenico Panebianco scomparso a 92 anni. Era nato in provincia di Enna nel 1931 ed è stato per anni responsabile dell’ufficio legale della Carispaq, i cui uffici erano in Corso Vittorio Emanuele, oltre che stimato consigliere dell’Ordine distrettuale degli avvocati.

Anche i suoi figli Rosario e Stefano, cui vanno le condoglianze di Abruzzoweb, hanno intrapreso la stessa carriera paterna.

I funerali si sono tenuti nella chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista a Pile.