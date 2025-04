LUTTO NEL MONDO FORENSE: MORTO L’AVVOCATO AVEZZANESE ANTONIO MILO, “ADDIO PRINCIPE DEL FORO”

AVEZZANO – Lutto nel mondo forense per la scomparsa del noto e stimato avvocato Antonio Milo, del Foro di Avezzano, morto a 63 anni causa di un male incurabile all’ospedale dell’Aquila, dove era ricoverato da qualche tempo.

Persona perbene, grande avvocato penalista, ha difeso tutti i politici più importanti finiti sotto processo in provincia dell’Aquila.

Una famiglia conosciuta e stimata quella di Milo, con i fratelli Pasquale e Margherita anche loro avvocati.

Nel 2022 Milo è stato nominato presidente dell’Aciam, l’azienda consorziale che gestisce i servizi di igiene ambientale in 48 comuni del territorio provinciale.

“Un dolore immenso, non solo per Avezzano, ma per tutta la Marsica e l’Abruzzo intero. Milo è stato principe del foro nel nostro territorio, in tutta la regione e anche fuori”, commenta ad AbruzzoWeb il sindaco di Avezzano Gianni Di Pangrazio.

Alla famiglia le condoglianze della Redazione di AbruzzoWeb.