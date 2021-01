LUTTO NELLA COMUNITA’ FORENSE TERAMANA, SCOMPARSO L’AVVOCATO LOREDANA BRIGANTI

MARTINSICURO – È scomparsa in pochi giorni, per una leucemia fulminante, l’avvocato Loredana Briganti.

Come si legge sul quotidiano Il Centro la donna aveva compiuto 45 anni da appena un mese e si trovava all’ospedale Le Torrette di Ancona. Originaria della Sardegna, aveva trovato nel Teramano la sua seconda casa: dopo anni vissuti tra Alba ad Adriatica e Martinsicuro, da qualche tempo si trovava a Roseto.

Un’improvvisa e prematura che ha lasciato sconcertata la comunità forense teramana. Il presidente del’Ordine degli avvocati Antonio Lessiani ha dichiarato: “Siamo stati tutti colpiti da una perdita così dolorosa e improvvisa che ha toccato nel profondo tutto il foro teramano. Perdiamo una collega brava, preparata e appassionata della sua professione che svolgeva con grande rigore e professionalità”.

Figura di riferimento soprattutto per più deboli. Tra le sue vittorie quella di aver fatto riconoscere un permesso di soggiorno per motivi umanitari a una donna nigeriana perseguitata in patria. La 29enne era fuggita dalla Nigeria a 15 anni dopo l’assassinio dei suoi genitori da parte di un uomo potente e ricco di religione musulmana, datore di lavoro del padre, che pretendeva di averla in moglie facendola convertire all’Islam (la sua famiglia è cristiana).

“Non potendo darne testimonianza diretta e personale, a causa delle attuali restrizioni Covid-19, ai funerali che si svolgeranno in Sardegna, terra di origine della sua famiglia, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Teramo, nel partecipare al cordoglio della famiglia, degli amici, dei colleghi e di quanti la conobbero ed apprezzarono, vuole porgere con queste parole l’ultimo saluto a Loredana e invitare l’intera comunità a conservarne nel tempo il ricordo di professionista seria e scrupolosa, appassionata del suo lavoro e consapevole del delicato ruolo che l’avvocato è chiamato a svolgere nella difficile e sempre più complessa società odierna”, ha aggiunto Lessiani.

