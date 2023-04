LUTTO NELLA POLITICA ABRUZZESE, MUORE A 68 ANNI EX VICEGOVERNATORE ED EX ASSESSORE MARCO VERTICELLI

PESCARA – Cordoglio in Abruzzo per la scomparsa all’età di 68 anni di Marco Verticelli, ex assessore regionale all’Agricoltura della Giunta regionale di Ottaviano Del Turco ed ex vicegovernatore morto a 68 anni a causa di un brutto male.

Oggi alle 18,30 nella casa funeraria “Gerardini” di Giulianova (Teramo), ci sarà l’ultimo saluto a Verticelli.

“Esprimiamo il nostro cordoglio per la prematura scomparsa di Marco Verticelli, politico e amministratore abruzzese di lungo corso e con ruoli apicali nella nostra regione. Alla famiglia giunga la nostra più sentita vicinanza”, hanno dichiarato in una nota i parlamentari abruzzesi di Fratelli d’italia Guido Liris, Etelwardo Sigismondi e Guerino Testa, l’assessore regionale Mario Quaglieri e il capogruppo in Consiglio regionale, Massimo Verrecchia.

Liris, Sigismondi, Testa, Quaglieri e Verrecchia hanno espresso cordoglio per la morte di Verticelli a nome di tutto il partito in Abruzzo.

“Con Marco Verticelli scompare prematuramente un uomo di partito e un operativo rappresentante istituzionale, un’altra brutta perdita per la politica del territorio. Vicepresidente della Regione Abruzzo, assessore all’agricoltura, un impegno continuato anche dopo l’ultima carica, segno di una passione grande e di uno spirito di servizio sempre vivo. È stato un vero e proprio tutore dell’agricoltura da assessore, convinto dell’esigenza del sostegno della Regione, ma promotore dell’innovazione di un comparto importante per l’economia abruzzese, a cui ha lavorato attivamente nelle istituzioni. Una visione che lo ha accompagnato sempre, sia nel percorso politico dentro al partito, sia in quello tecnico, con la messa a servizio delle sue competenze verso gli enti del territorio, come l’Ente porto di Giulianova. Alla famiglia giunga il più sincero abbraccio per questa perdita”, le parole di Silvio Paolucci, capogruppo del Partito democratico in Consiglio regionale.

Commosso anche il commento di Michele Fina, segretario regionale del Pd. “Oggi con Marco Verticelli perdiamo un riferimento insostituibile del centrosinistra abruzzese. Il mio cordoglio è quello di tutta la comunità del Partito Democratico. Verticelli è stato un esempio di come la passione e la dedizione politica, la conoscenza del territorio, siano felici precondizioni della competenza amministrativa. Ha ricoperto compiti centrali di livello istituzionale e politico, con grande capacità di cambiamento ed innovazione, intelligenza e visione. Ci mancherà molto”, ha dichiarato l’esponente dem.

“Il compagno Marco Verticelli non è più con noi. È stato un dirigente ai massimi livelli del Pci-Pds-Ds della Federazione provinciale di Teramo e del Comitato Regionale dell’Abruzzo. È stato per tre legislature nel Consiglio regionale con incarichi di governo primari: vicepresidente della Giunta regionale (industria) con Falconio e assessore regionale nella Giunta Del Turco (agricoltura). Eravamo insieme al Partito e poi alla Regione. Sono stati anni formidabili di grande passione e amicizia personale. Marco ha vissuto la politica con grande intensità, onestà assoluta (mai un’ombra), competenza e professionalità. Congressi, riunioni, viaggi, discussioni interminabili nella nostra vecchia sede regionale comunista di via Lungaterno sud a Pescara, momenti belli e anche difficili: una generazione di sinistra nata politicamente negli anni 70 e che ha governato l’Abruzzo dalla metà degli anni 90, con buoni risultati amministrativi. Marco è stato un protagonista di quella stagione di rinnovamento politico. Se ne è andato troppo presto e per questo la sua morte è ancora più dolorosa perché ingiusta. Sono vicino al dolore dei suoi familiari e di tutta la comunità politica della sinistra teramana ed abruzzese”, ha detto Gianni Melilla, già parlamentare e presidente del Consiglio regionale.

Stefania Pezzopane, ex parlamentare del Partito democratico ed ora consigliere comunale all’Aquila, ha scritto, in ricordo di Verticelli: “Marco caro, riposa in pace. Amico e compagno di impegno civile ed amministrativo. Quando penso agli anni belli di una generazione straordinaria, penso a Marco Verticelli. Lui era più grande di me e lo consideravo una guida, un riferimento”.