LUTTO NELLA POLITICA TERAMANA: ADDIO A EZIO VANNUCCI, “UNA VITA AL SERVIZIO DELLA COMUNITA'”

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Lutto nella politica teramana e abruzzese per la scomparsa di Ezio Vannucci, morto a 70 anni.

Vannucci fu assessore e sindaco della città di Roseto degli Abruzzi nel 1991 e assessore provinciale nel 2010.

I funerali si terranno domani, sabato 4 gennaio, alle 12, nella chiesa del Sacro Cuore.

“Con immensa tristezza, apprendo della scomparsa di Ezio Vannucci, una figura simbolo della politica locale, che ha dedicato la sua vita al servizio della comunità di Roseto e della provincia di Teramo”, scrive in una nota il deputato abruzzese di Azione Giulio Sottanelli.

“Uomo di grande umanità e dotato di una naturale empatia, ha sempre avuto la capacità di creare legami profondi e mantenere uno stretto rapporto con la comunità. Assessore comunale a Roseto nel 1988 durante l’amministrazione Angelozzi, sindaco nel 1991 e assessore provinciale nel 2010 con Catarra per l’intera durata dell’amministrazione fino al 2015, ha sempre portato avanti con determinazione e sensibilità le istanze del suo territorio. La sua perdita lascia un vuoto immenso nella comunità politica e sociale. In questo momento di dolore, esprimo il mio più sentito cordoglio alla moglie Anna, ai figli Mariangela e Orazio, agli amici e a tutti coloro che lo hanno conosciuto e stimato”.

Commenta il sindaco di Roseto Mario Nugnes: “La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per la nostra comunità e per tutto il mondo politico locale, provinciale e regionale. Ezio Vannucci rappresentava un limpido esempio di abnegazione e di lavoro in favore del territorio. Esempio che resterà impresso in modo indelebile in tutti noi come eredità da tramandare in futuro. Una persona libera, concreta, sincera e sempre disposta al confronto per trovare soluzioni condivise in favore della collettività”.

“Alla famiglia Vannucci giungano le più sentite condoglianze da parte mia, dell’amministrazione, del consiglio comunale e della cittadinanza tutta”.