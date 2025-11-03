LUTTO NELLA SANITA’: E’ MORTA A 55 ANNI LA GASTROENTEROLOGA BRIGIDA GALLETTI

L’AQUILA – Lutto nella sanità aquilana. È venuta a mancare all’età di 55 anni, la dottoressa Brigida Galletti, stimata gastroenterologa e per lunghi anni in servizio presso il pronto soccorso dell’ospedale San Salvatore dell’Aquila.

Lascia il marito Domenico e i due figli Mattia e Valeria.

“Apprendo con profondo dolore la notizia della scomparsa della dottoressa Brigida Galletti. È difficile trovare le parole giuste per ricordare una persona autentica, una professionista straordinaria, una collega e un’amica sincera che ha dedicato la sua vita al lavoro e alla cura degli altri. Brigida era un punto di riferimento per molti, una gastroenterologa di grande competenza all’Ospedale San Salvatore dell’Aquila, sempre disponibile, attenta e capace di unire rigore scientifico e umanità”, così in una nota il senatore di Fratelli d’italia Guido Liris

“Con Brigida se ne va una persona perbene, generosa, capace di trasmettere passione e dedizione. Ne conserverò sempre un ricordo affettuoso e riconoscente. Alla sua famiglia, ai figli e ai colleghi dell’Ospedale San Salvatore rivolgo la mia più sincera vicinanza e solidarietà in questo momento di grande dolore.”