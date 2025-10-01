LUTTO PER MORTE IMPRENDITORE GIUSEPPE DE CECCO, PATRON PASTIFICIO ED EX PRESIDENTE PESCARA CALCIO

PESCARA – Il Gruppo De Cecco annuncia con profondo dolore la scomparsa Giuseppe Adolfo De Cecco, 75 anni, amministratore e presidente della società Molino e Pastificio De Cecco, da oltre trent’anni, figura centrale nella storia e nella crescita dell’azienda.

De Cecco è stato, tra le altre cose, presidente del Pescara Calcio: sotto la sua guida, il sodalizio biancazzurro conquistò la promozione in Serie A al termine della stagione 2011-2012, quella del “trio delle meraviglie” formato da Insigne, Immobile e Verratti ma, soprattutto, con la presenza di Zdenek Zeman in panchina. Ultimamente De Cecco non stava bene e, in questi giorni, era ricoverato in ospedale a Pescara.

Per onorarne la memoria e il contributo straordinario che ha dato all’impresa e al territorio, il Gruppo ha deciso di sospendere tutte le attività a partire da oggi e per l’intera giornata di domani.

Alla famiglia De Cecco vanno le più sentite condoglianze da parte di tutti i dipendenti e collaboratori, uniti nel ricordo di un uomo che ha dedicato la sua vita al lavoro, alla sua comunità e ai valori che contraddistinguono la nostra azienda.