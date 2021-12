LUX CHIETI BASKET: ANCORA UNO STOP CAUSA CONTAGI COVID, COACH MAFFEZOLI, “FAR TESORO DELLA PAUSA”

CHIETI – Si ferma la Lux Chieti Basket anche questa settimana a causa della positività al Covid 19 di 4 membri tra staff e giocatori, l’intero gruppo squadra è costretto ad una pausa forzata fino al 23 dicembre.

Dopo la partita rinviata lo scorso fine settimana che vedeva protagonista la LUX contro la Stella Azzurra Roma (undicesima giornata), che era in programma per lo scorso 12 dicembre, si apprende dalla pagina Facebook Cestistica Città di San Severo che anche la partita contro la Allianz Pazienza San Severo, che doveva tenersi domenica 19 dicembre alle ore 18 (dodicesima giornata), è stata rinviata, entrambi gli incontri sono rimandati a data da destinarsi.

Il coach del Chieti Basket Massimo Maffezzoli dà le sue valutazioni sulla situazione che sta vivendo insieme alla squadra: “causa COVID il lavoro che possiamo produrre con la squadra è molto diverso. Manca la quotidianità di poter stare in palestra assieme, di poter lavorare sullo sviluppo, su quelle che sono le cose su cui dobbiamo migliorare e rinforzare le nostre peculiarità. Allenarsi da remoto è un modo per tenerli in forma. I ragazzi trascorrono assieme un’ora virtuale al giorno, possono rivedersi e parlarsi, creando una stanza telematica dove ci ritroviamo tutti quanti.”

La Llux è ferma dunque a 9 giornate, il campionato però per le altre squadre continua, questo fine settimana giungerà alla dodicesima giornata. La squadra abruzzese, oltre le due partite annullate di recente, deve ancora recuperare la partita con la Tramec Cento dopo la sosta forzata in virtù della convocazione in nazionale di Rebec Matic, playmaker che veste i colori del Chieti.

Mentre le altre squadre del girone rosso di serie A2 continuano a disputare i loro impegni, il Coach Maffezzoli riprende la sua intervista analizzando anche questo aspetto:

“Penso che più che guardare agli altri, in questo momento di stop obbligato, dobbiamo fare il punto sulla nostra situazione e guardare le cose che, nel momento in cui torneremo in palestra, saranno le priorità su cui mettere mano. Ritornare in palestra dopo un periodo di break forzato, come dicevo prima, comporterà il dover rivedere il nostro modo di stare sul parquet, almeno all’inizio. Sicuramente questa pausa deve essere sfruttata per capire quali debbano essere le nostre priorità tecniche nel momento in cui torneremo ad allenarci.”