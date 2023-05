LUZII SUI FONDI PNRR: “LA PROVINCIA DI TERAMO HA PARTECIPATO A TUTTI I BANDI EMANATI”

TERAMO- “Come è noto, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell’Italia discende dallo strumento finanziario europeo denominato Next Generation Eu, il quale ammonta a 750 miliardi di euro e rappresenta il più grande pacchetto per stimolare l’economia mai finanziato dall’Ue”.

Lo comunica Giovanni Luzii candidato per la lista Teramo protagonista con Maria Cristina Marroni come aspirante sindaco. “Lo scrivente”, afferma,”in qualità di Consigliere provinciale e comunale, è stato delegato da due Presidenti della Provincia alla gestione di questa materia e oggi, dopo un solo anno mezzo dall’istituzione del Settore Pnrr, sono lieto di poter comunicare che la Provincia di Teramo ha partecipato a tutti i bandi emanati a valere sugli stanziamenti e ha collaborato fattivamente a tutte le richieste e concessioni di finanziamento a valere sul Fondo complementare Pnrr dedicato al Sisma: 1) Interventi di manutenzione straordinaria, ampliamento ed efficientamento energetico per venti scuole superiori di proprietà provinciale, delle quali ben sette scuole insistenti su territorio comunale di Teramo (finanziamenti già ottenuti di dieci milioni di euro)”.

“Per tutti i venti progetti finanziati è in corso l’iter amministrativo. 2) Candidatura al Bando nazionale relativo a tre impianti sportivi annessi ad altrettante scuole superiori, ottenendo per tutti e tre il finanziamento integrale: a) il nuovo edificio da adibire a sede della Palestra annessa all’Istituto superiore “Crocetti-Cerulli” di Giulianova; b) il nuovo edificio da adibire a sede della Palestra annessa all’Istituto omnicomprensivo “Primo Levi” di Sant’Egidio (entrambe prime edificazioni di strutture adibite all’attività sportiva scolastica, essendo entrambe prive di palestre);c) campo e impianti sportivi annessi all’Istituto superiore “Di Poppa-Rozzi” di Teramo. Per tutti i tre progetti finanziati è in corso l’iter amministrativo. 3) Il Progetto a valere sul Fondo complementare Pnrr Sisma, prospettato da privati e denominato “Valle delle Abbazie” (“Proposta di attivazione di un accordo di partenariato pubblico-privato per la valorizzazione del patrimonio culturale, ambientale e pubblico), per il quale la Provincia è Ente Capofila ed è attualmente in corso l’iter amministrativo. 4) Progetto denominato “Montagna Illuminata” a valere sul Fondo complementare Pnrr Sisma, volto alla diversificazione dell’offerta turistica del comprensorio, con una dotazione finanziaria di circa 2 milioni e 400mila euro per la progettazione e l’esecuzione dei lavori nei comuni di Fano Adriano e Pietracamela”.

“Per tale progetto è in corso l’iter amministrativo. 5) Fondo finalizzato alla progettazione definitiva ed esecutiva della pista ciclopedonale della vallata del Tordino, da Teramo alla costa adriatica (per circa 400mila euro). Per la cosiddetta “Teramo-Mare ciclabile” è in corso l’iter amministrativo. 6) Candidatura relativa all’immobile di proprietà “Torre del Cerrano”. Il progetto è risultato idoneo e finanziabile, è stato inserito nella graduatoria utile ed è in attesa di conferma del finanziamento. 7) Fondo per la Progettazione Territoriale , grazie al quale alla Provincia di Teramo è stato assegnato il contributo complessivo di € 500.000,00, utilizzabile per la messa a bando di premi per l’acquisizione di proposte progettuali coerenti o complementari rispetto agli obiettivi del Pnrr e del Fondo Sviluppo e Coesione 2021/2027. A tale riguardo, sono stati individuati tre progetti da implementare: a) La strada ciclopedonale Roseto degli Abruzzi-Montorio al Vomano-Teramo che corre lungo l’asta fluviale del Vomano e congiunge la strada ciclopedonale Bike To Coast adriatica già esistente lungo la costa teramana con l’anello ciclopedonale del Comune di Teramo insistente lungo i fiumi Vezzola e Tordino; b) Il nuovo Polo Liceale da realizzare nel Comune di Roseto degli Abruzzi, la seconda città più popolosa della Provincia di Teramo; c) L’efficientamento energetico e manutenzione straordinaria degli edifici pubblici e delle scuole di proprietà dell’Amministrazione Provinciale”.

“Per tutti e tre è in corso l’iter amministrativo. 8) “Fondo per la progettazione degli Enti locali”, istituito con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, riguardo al quale sono stati stanziati per la Provincia di Teramo 124.000 euro per ciascuna annualità 2021, 2022 e 2023. A tale riguardo si è chiesto e ottenuto il finanziamento (ed è quindi in corso l’iter amministrativo): a) per la progettazione della riqualificazione della Palestra “Mazzini” annessa al Liceo Classico “Melchiorre Delfico” di Teramo; b) per la progettazione della riqualificazione dell’Istituto Superiore “Einstein” di Teramo; c) per la progettazione della riqualificazione dell’Istituto scolastico superiore “Alessandrini-Marino” di Teramo. Come si vede, una mole di lavoro enorme che dimostra un’attività costante e una dedizione quotidiana”.