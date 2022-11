M5S ABRUZZO ALLA MANIFESTAZIONE PER LA PACE: “FERMARE LA GUERRA ORA”

ROMA – “In questi mesi in cui si è sentito più parlare di armi e di strategie militari, che non di ipotesi di negoziato o di aiuti umanitari, l’Abruzzo ha scelto di rispondere ‘presente’ alla grande mobilitazione verso Roma per partecipare alla manifestazione per la pace organizzata dalla rete Europe for Peace”.

Così, in una nota, il Movimento 5 Stelle abruzzese che “ha scelto convintamente di aderirvi senza bandiere e simboli di partito, perché in un momento così delicato, non possiamo permetterci divisioni ma rimanere uniti sotto un’unica bandiera, quella della pace”.

“Siamo partiti in tanti: attivisti, portavoce di ogni grado istituzionale e tanti cittadini abruzzesi che hanno manifestato al nostro fianco, per ribadire che non possiamo rimanere inermi e che l’unica via da perseguire è quella della pace”.

“Fermiamo la guerra ora, dopo potrebbe essere troppo tardi”, aggiunge il capogruppo del M5S Abruzzo Francesco Taglieri presente alla manifestazione.