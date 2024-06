M5S ATTACCA BERLUSCONI IN AULA: MAGGIORANZA ESCE PER PROTESTA

ROMA – Duro attacco del M5s alla Camera nei confronti di Silvio Berlusconi – soprattutto per le sue vicende giudiziarie – durante la commemorazione del primo anniversario della morte dell’ex premier.

A quel punto gran parte delle forze di maggioranza ha deciso di uscire dall’Aula perché, come ha spiegato Alessandro Cattaneo di Forza Italia, “non è stata una commemorazione ma uno sciacallaggio politico”.

Protagonista dell’attacco il pentastellato Riccardo Ricciardi: “Non accettiamo la beatificazione di una persona che ha dato dell’eroe a un mafioso come Vittorio Mangano”.

Per Ricciardi, “Berlusconi ha inquinato il rapporto tra politica e magistratura” ricordando come “a inizio di Tangentopoli cercò di promettere ad Antonio Di Pietro un ministero ma poi, una volta avviate le indagini, è cambiato tutto” e denunciando il fatto che “non è mai esistito un presidente condannato per frode fiscale, che ha legittimato gli evasori fiscali. Per lui è sempre stata colpa degli altri, gli alleati o i giudici o del sistema mediatico che però era completamente al suo servizio”.

Ricciardi è stato più volte interrotto dalle proteste dei colleghi di centrodestra e anche dal vicepresidente della Camera, Giorgio Mulè che ha osservato: “Meno male che è una commemorazione…”.

Il deputato 5S ha però continuato: “Non dimentichiamo che questo Parlamento ha votato, per ordine di Berlusconi, il fatto che Ruby era la nipote di Mubarak” e “non accettiamo il messaggio dato alle donne per cui se studi e lavori, fatichi. Se invece sei a disposizione del capo puoi fare i soldi”, concludendo che quello del Cavaliere è stato “un contributo disastroso per quell’epoca e per le nuove generazioni”.

A dissociarsi dalle sue parole lasciando l’aula anche il capogruppo di FdI, Tommaso Foti che ha poi spiegato: “Siamo usciti per non dover vomitare in aula, per una questione di igiene”.