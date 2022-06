M5S, CASALINO: “AGGRESSIONE CONTRO NOI SARA’ BOOMERANG”

ROMA – “C’è solo una cosa generale che posso dire, dal punto di vista di esperto della comunicazione: quando una forza politica viene così avversata da tutti i media, da tutti i partiti, in maniera così esagerata e così falsa, secondo me alla fine l’effetto è boomerang”. Parola di Rocco Casalino, che a ‘Controcorrente’ su Retequattro, ammonisce: “Alla fine si trasforma in un vantaggio per quella forza politica, perché c’è un attacco, un’aggressione verso il Movimento 5 stelle che mi sembra un po’ esagerata”. Il capo Comunicazione M5s precisa anche che “non mi riferisco assolutamente a Di Maio, mi riferisco ai media, agli altri partiti”.