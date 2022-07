M5S, CONTE: “CI SIAMO SE GOVERNO AGISCE SU PRIORITA’, ALTRIMENTI NO”

ROMA – “Siamo in un governo di unità nazionale”, “il vero discrimine è rispetto alle priorità” del Paese, ovvero valutare se nel governo “c’è la concreta determinazione ad affrontarle adesso”, a “intervenire ora”. “La responsabilità di lasciare che la situazione peggiori senza intervenire non la possiamo condividere”. Lo ha detto il leader del M5s Giuseppe Conte a Digithon 2022. Conte ha citato il “taglio del cuneo fiscale” e “il salario minimo”. Poi ha aggiunto: “Se la risposta è sì noi ci siamo, se è no non ci possiamo essere per responsabilità”.