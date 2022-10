M5S, CONTE: “PER DI MAIO LA PORTA E’ CHIUSA”

ROMA – “È stata una separazione dolorosa, parliamo di persone con cui abbiamo condiviso battaglie. A me è dispiaciuto per loro più che per il Movimento, mi è spiaciuto che abbiano rinnegato battaglie combattute per anni”. Ma ormai per Luigi Di Maio “la porta è chiusa”.

Lo ha detto il presidente del M5s, Giusppe Conte, a proposito della scissione causata dalla nascita di Impegno civico, intervistato al Salone della Giustizia. Nei giorni scorsi Di Maio ha lasciato anche il suo nuovo partito.