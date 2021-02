M5S, CRIMI: “GOVERNO TECNICO NON FA BENE AL PAESE, ABBIAMO GIA’ DATO”

ROMA – “Un governo tecnico avrebbe mai potuto fare il reddito di cittadinanza? Avrebbe potuto fare misure costose ma innovative e di rilancio come il superbonus al 100% e le comunità energetiche? Queste sono operazioni che può fare un governo politico, non un governo che ha la necessità di far quadrare i conti. Un tecnico non fa il bene del Paese, abbiamo già dato”.

Lo ha detto ai gruppi M5S il capo politico Vito Crimi: “Se non possiamo far nascere un governo politico noi possiamo però essere determinanti nelle scelte, su qualunque cosa”, ha ribadito.

“Per qualunque misura a livello parlamentare si deve sempre o comunque passare da noi. Questo è un patrimonio che non dobbiamo disperdere, noi siamo determinanti anche nel caso in cui dovesse nascere questo governo. Se non possiamo far nascere un governo tecnico noi possiamo però essere determinanti nelle scelte, su qualunque cosa. Al di là di quello che faremo, quando è se dovesse nascere questo governo tecnico noi saremo condizionanti”.

