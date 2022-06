M5S, D’ALESSANDRO (IV): “OGGI E’ FINITO UFFICIALMENTE, IL PD NON CI FACCIA PIU’ PERDERE TEMPO”

L’AQUILA – “Oggi è finito ufficialmente, politicamente e storicamente il Movimento 5Stelle, con l’uscita di Di Maio e il probabile nuovo gruppo parlamentare e partito. Si aggiungerà altra fibrillazione. Ora il PD che farà, con chi si allea in futuro con Conte o con Di Maio, o sono compatibili, o con tutti e due ?”

È quanto osserva, in una nota, il deputato Camillo D’Alessandro, coordinatore abruzzese di Italia Viva che aggiunge: “In Abruzzo lo avevo detto, ma la scelta del PD dell’asse con i 5Stelle ci ha portato a sbattere a L’Aquila. Ora i 5 Stelle non ci sono più”.

Il riferimento non è velato e tira in ballo il flop dell’allargata coalizione di centrosinistra a sostegno della deputata dem Stefania Pezzopane, arrivata terza nella competizione elettorale che ha visto la riconferma al primo turno del sindaco di centrodestra Pierluigi Biondi, e il secondo posto del candidato civico Americo Di Benedetto.

Sei le liste in appoggio a Pezzopane: Partito democratico, L’Aquila coraggiosa, L’Aquila nuova, 99 L’Aquila, Demos e Movimento 5 stelle e proprio con quest’ultimo si era consumato uno scontro sul Reddito di cittadinanza al momento della visita in città della capogruppo di Iv alla Camera Maria Elena Boschi.

A questo punto D’Alessandro, che non ha mai nascosto le antipatie politiche, ed ataviche, del partito guidato da Matteo Renzi nei confronti del Movimento, ribadisce: “Il PD non ci faccia perdere più tempo. Intanto noi partiamo, e quando dico noi non mi riferisco ad una sigla, ma al tanto che c’è ed era ai margini fuori da PD e 5Stelle. Noi partiamo”.