M5S, RENZI A SULMONA: “CONTE? POVERINO, NON LO ATTACCO PIU'”

SULMONA – “Meno male che c’è Draghi”.

Così Matteo Renzi rispondendo sulla tenuta del Governo, oggi pomeriggio, a Sulmona a margine della presentazione del suo libro sulla giustizia.

“Ci fosse stato Conte sarebbe stato un problema. Però, avete visto, Conte poverino, io non lo attacco nemmeno più. Quando ero solo io ad attaccarlo tutti lo magnificavano, lo adulavano. Adesso è attaccato anche dal proprio interno, fa quasi tenerezza. Lasciamo che i grillini terminino la loro corsa, lo dicevamo un anno fa, il M5S è finito, è stata un’illusione che come un palloncino, più, si è bucato”.

Alla domanda se Italia Viva possa fare la stessa fine alle prossime politiche, Renzi ha aggiunto: “Italia Viva è già stata data per morta da tutti in questi anni, e tutte le volte che ci dicevano Italia Viva è finita, zac, prima abbiamo mandato a casa Salvini al Papete, poi quando tutti i sondaggi ci davano per scomparsi abbiamo mandato a casa Conte e abbiamo portato a casa Draghi. Più ci dicono che noi non contiamo niente e più gli dimostriamo che siamo il vero unico voto utile che c’è in questo Paese”.