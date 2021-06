MACCARONE, LEGA: BORSE DI STUDIO ADSU, SALVI GLI IDONEI NON BENEFICIARI

L’AQUILA – “Apprendiamo dall’Azienda per il Diritto agli Studi Universitari dell’Aquila che, a seguito della pubblicazione delle graduatorie definitive, sarà possibile garantire una borsa di studio a tutti gli studenti idonei al conferimento della borsa. Un grande risultato di cui essere fieri e che conferma l’attenzione di Regione Abruzzo alle questioni di diritto allo studio”.

Lo fa sapere in una nota Alessandro Maccarone, responsabile Università Lega Giovani per il Centro Italia: “In un momento così difficile per tante famiglie, l’erogazione della borsa garantirà agli studenti beneficiari una boccata d’ossigeno e una maggiore serenità nel proseguire gli studi universitari”.

“Esprimiamo un forte ringraziamento al vice presidente della Giunta Regionale Emanuele Imprudente, all’assessore competente in materia di Università Pietro Quaresimale nonché alla Presidente dell’Adsu aquilana prof.ssa Eliana Morgante per aver saputo garantire le risorse economiche ed umane necessarie all’espletamento di questa importante procedura amministrativa.