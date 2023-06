MACCARONE (LEGA L’AQUILA): “APPROVATO ODG SU PIATTAFORMA NAZIONALE CONTRASSSEGNI UNICI”

L’AQUILA – “Accogliamo con entusiasmo il voto unanime del Consiglio Comunale all’ordine del giorno promosso dal Gruppo Consiliare dalla Lega che prevede l’adesione del Comune dell’Aquila alla piattaforma unica nazionale informatica dei contrassegni unici.”

Lo scrive in una nota il consigliere comunale dell’Aquila Alessandro Maccarone. “Si tratta di una strategia innovativa che semplifica la mobilità tra Comuni diversi per le persone con disabilità. Grazie alla piattaforma unica nazionale, infatti, un cittadino titolare di Cude potrà spostarsi con l’automobile in un altro comune italiano senza dover preventivamente richiedere l’autorizzazione per l’ingresso nelle aree a traffico limitato o l’utilizzo dei parcheggi riservati. Un segno tangibile del buongoverno di centrodestra e della Lega, grazie all’ottimo lavoro svolto dai ministri Matteo Salvini e Alessandra Locatelli a livello nazionale, che abbiamo proiettato qui all’Aquila nel segno della semplificazione amministrativa. Ancora una volta i diritti alla mobilità e all’inclusione rappresentano, con i fatti, una prerogativa essenziale dell’amministrazione Biondi“, conclude la nota.

