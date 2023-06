MACCHINARIO FUORI USO: NIENTE ESAME MOC ALL’OSPEDALE DI SULMONA. STESSO DISSERVIZIO DI 2 MESI FA

SULMONA- Il macchinario non funziona e gli utenti vengono rimandati a casa. Accade nell’ospedale di Sulmona (L’Aquila) dove, da qualche giorno, nel reparto di Radiologia, risulta impossibile eseguire l’esame Moc, la mineralometria ossea computerizzata, che misura la densità minerale ossea dello scheletro, dunque la massa e la quantità di minerali in esso presenti.

Un disservizio che, assicurano dall’azienda sanitaria, sarà risolto a breve, il caso è stato già segnalato a chi di competenza. Resta il problema per quanti avevano prenotato la prestazione sanitaria, costretti ad attendere o a rivolgersi ai privati con aggravio di spese. Già due mesi fa la stessa strumentazione si era fermata e il disagio andò avanti per una settimana circa, con ovvie conseguenze per utenti e operatori.

Nel nosocomio cittadino alle carenze strumentali si accompagnano quelle del personale. Proprio a Radiologia resta significativa l’insufficienza di medici in servizio che comporta difficoltà nella gestione del carico di lavoro tra il locale presidio ospedaliero e quello di Castel di Sangro.