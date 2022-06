MADE IN ITALY CHALLENGE: IMPRENDITORE DI PESCARA TRA I VINCITORI CON APP PER MONITORARE CONSUMI

PESCARA – Selezionato da Financial Times tra i 100 talenti under 35 per innovare il futuro dell’imprenditorialità italiana vince il Made in Italy Challenge 2022 nella sezione Energia: si tratta di Piero Peduzzi, Group Strategy Manager di Rustichella d’Abruzzo, che ha realizzato insieme al suo team – composto da Marco Menchicchi, Roberta Gatto, Jacopo Martella, Caterina Rossi – il progetto ‘Reinventing the Bill’ per conto di Egea, azienda multiservice piemontese (gas, luce, acqua), in cui è stato affrontato il “cambio di paradigma” con il cliente che da mero attore pagatore passivo diventa protagonista del rapporto commerciale.

I cento ragazzi sono stati divisi in 20 gruppi da 5 persone con l’obiettivo di rivoluzionare tramite digitalizzazione e sostenibilità l’attuale business model aziendale di cinque imprese: Egea (energia), Illimity (credito), Cisco (networking), Jonhson and Jonhson (salute) and Technacy srl (tecnologia).

“Abbiamo creato un’applicazione – spiega Peduzzi – per monitorare tramite artificial intelligence tutte le spese di casa: quindi sai quanto ti consuma il forno, la televisione, il ferro da stiro o l’impianto di raffrescamento, in modo da conoscere i tuoi consumi e sapere il prezzo che stai pagando. Così sai se a fine mese hai uno sconto particolare oppure un’altra idea è quella di avere un abbonamento generale in base al quale paghi una cifra fissa ogni mese per poi a fine anno avere un eventuale conguaglio se hai consumato di meno o di più di quanto pattuito. Il nostro team ha vinto la gara che prevedeva di rivoluzionare la bolletta energetica: il progetto è stato poi illustrato al Festival dell’Economia a Trento”.

“Il presidente dell’Egea ci ha fatto i complimenti e si è mostrato realmente interessato a implementare la nostra idea nella sua azienda. Si tratta di un piccolo congegno che si attacca al contatore di casa che riesce a individuare quale elettrodomestico sta consumando in questo momento e quanto sta consumando”.