MADE IN ITALY, CITTA’ DI SULMONA PREMIA TRE IMPRENDITORI NEL CAMPO DELLA MODA

SULMONA – La città di Sulmona premia tre imprenditori sulmonesi nel campo della moda e del Made in Italy. Con una cerimonia nell’aula consiliare di Palazzo San Francesco questa mattina il sindaco Annamaria Casini, insieme al vicesindaco Marina Bianco e all’ assessore Luigi Di Cesare ha conferito una targa di riconoscimento a tre sulmonesi professionisti, eccellenze dell’imprenditoria locale che si è affermata a livello internazionale.

Mauro Cianti, presidente e fondatore dell’azienda produttrice di jeans di alta qualità “Don The Fuller”: “per essersi distinto a livello internazionale nel campo dell’imprenditoria della moda sostenibile, conservando intatto l’amore per la sua Città”.

Cinzia Cinotti, stilista e presidente dell’azienda che produce abbigliamento alta moda per bambini “Piccola Ludo”: “per essersi distinta con estro e creatività nel campo dell’imprenditoria della moda portando il nome della Città di Sulmona oltre i confini regionali e nazionali.

Ennio Orsini esperto e maestro internazionale nel campo della dermopigmentazione: “per aver esportato talento e creatività in Italia e nel mondo distinguendosi nel campo della dermopigmentazione, conservando orgoglio e amore per la Città di Sulmona”.

“Con questa iniziativa abbiamo voluto promuovere la meritocrazia, con la consapevolezza che questi giovani talenti possano essere un eccellente esempio di imprenditori che hanno creduto nel proprio territorio, da dove sono partiti per portare nel mondo il nome di Sulmona. A loro va il nostro grazie per aver investito creando occupazione, credendo nel talento e facendo valere le proprie qualità per far emergere la grande professionalità e riuscendo così a raggiungere alti livelli di professionalità e successo. Questo non può far altro che renderci orgogliosi e fieri e ci motiva a sostenere queste esperienze come esempio per le nuove generazioni, soprattutto in questa epoca di ripartenza e rilancio dove la fiducia è importante per guardare al futuro con coraggio e determinazione. A nome della Città esprimo le più sentite congratulazioni alle eccellenze della nostra terra, affinchè possano raggiungere sempre più alti traguardi rendendoci sempre più orgogliosi”, afferma il sindaco Annamaria Casini.