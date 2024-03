MADONNA CHE SCAPPA A SULMONA: ESTRATTA LA QUADRIGLIA CHE FARA’ LA CORSA A PASQUA

SULMONA – Sale l’attesa a Sulmona (L’Aquila) per la sacra rappresentazione della ‘Madonna che scappa in piazza’, organizzata dalla confraternita di Santa Maria di Loreto. La quadriglia che eseguirà la corsa, la domenica di Pasqua in piazza Garibaldi, è stata estratta come vuole la tradizione. L’onere e l’onore quest’anno tocca a Fabrizio Centracchio, Fabrizio Litigante, Davide Cirstensiense e Valerio Cirstensiense.

Saranno guidati da Andrea Rapone. “Una gioia incontenibile e un sogno che si realizza. Non saremo noi a portare la Madonna, ma è lei che porterà noi” hanno commentato i quattro subito dopo la tanto attesa estrazione. La “Madonna che scappa” è una singolare tradizione pasquale che ogni anno ricorre nella città di Sulmona. Un rito che sta a significare l’incontro tra la Madonna e il Cristo risorto. La statua vestita a lutto si trasforma, durante la corsa, abbandonando il manto scuro e risplendendo di verde luminoso. Nel mentre anche le colombe si liberano in volo sotto lo sguardo di quanti assistono all’evento.