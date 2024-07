MADONNA DELLA ZECCA: SI RINNOVA IL TRADIZIONALE PELLEGRINAGGIO DEGLI ALPINI

L’AQUILA – Si rinnova il tradizionale pellegrinaggio degli Alpini al piccolo santuario montano della Madonna degli Alpini nella località La Zecca, a Pizzoli (L’Aquila).

L’appuntamento è per sabato 3 agosto.

Ad organizzare l’evento è il Gruppo Alpini di Coppito ‘Salvatore Tosone’, diretto dal capogruppo Berardino Di Cesare, che nei giorni scorsi si è occupato della sistemazione del percorso e della ripulitura dell’area sacra attorno alla grotta della Madonna.

La messa sarà celebrata dal viceparroco di Coppito don Luca Capannolo e, come da tradizione, vedrà la partecipazione di numerose penne nere e di tanti fedeli, legati al piccolo santuario.

La localizzazione e la storia

L’area di ‘La Zecca’, da cui poi prende il nome il santuario mariano, si raggiunge seguendo la S.S. 80 del Gran Sasso di Italia, subito dopo il valico delle Capannelle, e attualmente ricade nel comune di Pizzoli.

Nel Medioevo la zona rientrava nei possedimenti di Vio, uno dei castelli fondatori di L’Aquila.

Il bosco e i pascoli hanno caratterizzato per secoli la vocazione agropastorale del territorio: la grotta della Madonna era uno dei tanti ricoveri per i pastori e per le pecore.

Nel 1955 il Gruppo ‘Belluno‘ dell’artiglieria da montagna e l’alpino Sergio Del Grande, durante un’esercitazione, decisero di porre nella grotta un’immagine della Madonna, dando il via così a una devozione ancora oggi molto forte tra le penne nere.

Programma

ORE 9.30: Partenza libera da Coppito;

ORE 10.30: Ritrovo alla base del sentiero;

ORE 11.00: Santa Messa alla grotta della Madonna degli Alpini;

ORE 12.00: Pranzo al sacco.

Tutti sono invitati a partecipare!

Si raccomanda vestiario comodo, cappellino e scarpe da trekking

Info: 3400091127 Berardino