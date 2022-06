MAFIA, MELONI: “CI COSTITUIREMO PARTE LESA”

L’AQUILA – “Ci costituiremo parte lesa dopo quanto successo a Palermo”.

Lo ha detto la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, all’Aquila per la chiusura della campagna elettorale del ricandidato sindaco Pierluigi Biondi a proposito dell’arresto di Francesco Lombardo, candidato dello stesso partito, accusato di voto di scambio.

“Noi, come tutti quanti – ha sottolineato la leader di Fdi – scopriamo oggi quello che è accaduto: questa persona che, prima d’ora, non aveva alcuna ombra su di sé ha fatto qualcosa di intollerabile in campagna elettorale. Trovo giusto, per cui, che intanto sia stata arrestata e poi è giusto che ne siamo venuti a conoscenza”.