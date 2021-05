MAFIA NIGERIANA A L’AQUILA: BLITZ ALL’ALBA E 5 ARRESTI, DIRETTA CONFERENZA STAMPA QUESTURA

L’AQUILA -. Nuovo blitz della squadra mobile dell’Aquila contro la mafia nigeriana.

Cinque gli arresti, che fanno seguito a quelli del 26 aprile in tutta Italia, dal 36enne Solomon Obaseki, detto Titus, ora in carcere a Reggio Emilia, accusato di essere a capo di una delle più potenti organizzazioni criminali nigeriane, in Italia, il “cult” di Black Axe, con centrale operativa a L’Aquila.

I dettagli dell’operazione verranno illustrati da Danilo Di Laura, dirigente della Squadra Mobile, nel corso della conferenza stampa chi si terrà oggi, alle ore 11 presso la Sala Calvitti della Questura. Abruzzoweb segue l’evento in diretta.

Gli arrestati sarebbero affiliati ad un altro gruppo, o cult, dedito a reati più tradizionali rispetto alle truffe informatiche, ovvero a rapine ed estorsioni.

Come riferito dal quotidiano on line Il Messaggero, l’accusa è che i cinque, in concorso tra loro, avrebbero rapinato e procurato lesioni nei confronti di un loro connazionale.

Il capo della banda sarebbe già indagato come appartenente all’associazione mafiosa disarticolata il mese scorso con l’operazione “Hello Bross”.