MAFIA NIGERIANA A L’AQUILA: DIRETTA CONFERENZA STAMPA QUESTURA SU ARRESTI IN TUTTA ITALIA

L’AQUILA – La Polizia di Stato dell’Aquila, sta eseguendo in 14 province italiane decine di misure cautelari in carcere e perquisizioni nei confronti di cittadini stranieri, indagati per associazione a delinquere di stampo mafioso e ritenuti membri dell’organizzazione mafiosa nigeriana denominata Black Axe, con base centrale proprio a L’Aquila, dove ha vissuto per due anni il capo dell’intera organizzazione radicata in Italia, con diramazioni in numerose città.

I dettagli nella conferenza stampa alla presenza del Procuratore Capo, Michele Renzo, del direttore Centrale Anticrimine, prefetto Francesco Messina e del Questore di L’Aquila, Gennaro Capoluongo. Diretta streaming alle 11 su Abruzzoweb

Seconda parte