MAFIA NIGERIANA A L’AQULA, MELONI: “CONGRATULAZIONI A POLIZIA E DDA”

L’AQUILA – “Congratulazioni alla Polizia di Stato e alla DDA dell’Aquila per la maxi-operazione ‘Hello Bross’ contro la mafia nigeriana. Decine di arresti e tra questi anche il capo in Italia della Black Axe, tra le organizzazioni più pericolose e che dal capoluogo abruzzese gestiva la rete criminale nel resto del territorio nazionale”.

Così, in una nota, il presidente di FdI, Giorgia Meloni: “Fratelli d’Italia è stata la prima forza politica a richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica e delle Istituzioni sulla mafia nigeriana ma per anni siamo stati ignorati o addirittura accusati di razzismo. Lo Stato non deve cedere e continuerà senza sosta la guerra ad ogni mafia, italiana e straniera”.