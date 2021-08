MAFIA NIGERIANA IN ABRUZZO: ARRESTATO A NAPOLI 38ENNE AFFILIATO A BLACK AXE

L’AQUILA – I carabinieri del Nucleo radiomobile di Napoli hanno arrestato Godspower Ighoyiwi, 38enne di origini nigeriane ma residente a Qualiano (Napoli), in esecuzione di un provvedimento emesso dal gip del tribunale dell’Aquila.

L’uomo è ritenuto gravemente indiziato di associazione mafiosa, frode informatica e di appartenere all’organizzazione criminale nigeriana nota come “Black Axe”, dedita al traffico internazionale di stupefacenti, riciclaggio e frode informatica. Il 38enne è stato controllato in Via Stefano delle Chiaie, nel quartiere San Carlo Arena, mentre era in auto con un connazionale. E’ stato rinchiuso nel carcere di Secondigliano.