MAG.MA CHIETI SCALO: SPENTO L’INCENDIO. NON C’E DIOSSINA, AVVIATA INCHIESTA, DOMANI SCUOLE APERTE

CHIETI – È stato completamente spento il furioso incendio che, sviluppatosi ieri sera intorno alle 21, ha quasi distrutto lo stabilimento della Mag.Ma, a Chieti Scalo, azienda che recupera scarti industriali di plastica e cellulosa. Attualmente è in corso un’azione di movimentazione del terreno per la bonifica.

Lo ha reso noto il sindaco di Chieti, Diego Ferrara, al termine dalla seconda riunione in Prefettura sulle problematiche legate all’incendio. Ferrara ha anche comunicato, dopo una interlocuzione con l’Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente, che non c’è diossina, e che comunque domani mattina alle 8.45, si avranno i dati definitivi. Domani, inoltre, riapriranno tutte le scuole di ogni ordine e grado, che oggi erano rimaste chiuse.

Riprenderà, sempre domani, come ha reso noto l’ateneo, anche l’attività amministrativa e didattica in presenza nella sede di Chieti dell’università ‘D’Annunzio’.

Potranno inoltre tornare al lavoro anche i lavoratori delle aziende che gravitano intorno all’epicentro dell’incendio.