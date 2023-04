MAGGIO SELVAGGIO L’AQUILA: IL 3 MAGGIO DIAFRAMMA IN CONCERTO

L’AQUILA – Per il secondo appuntamento di ‘Maggio Selvaggio’, anticipazione primaverile delle Attività culturali di ateneo 2023, in programma nel prossimo autunno, l’Università dell’Aquila ospiterà i Diaframma in concerto.

Sulla scena da oltre quarant’anni, e con oltre trenta album all’attivo, la band guidata da Federico Fiumani – cantante, chitarrista e autore dei testi – ha scritto pagine fondamentali del rock italiano indipendente. Da ‘Siberia’ – il disco che, come ha scritto il critico e giornalista musicale Federico Guglielmi, “ha inventato, in Italia, il cosiddetto rock d’autore, definendolo e affermandolo come stile musicale nel senso moderno del termine” – al recente ‘Ora’, album di inediti pubblicato nel 2022, quella dei Diaframma è stata una storia vissuta sempre all’insegna dell’integrità e della coerenza artistica.

Il concerto è in programma mercoledì 3 maggio 2023 alle 21 al Ridotto del Teatro Comunale. L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti e non occorre la prenotazione. Prima del concerto, alle ore 18, Fiumani farà un incontro alla libreria Polarville, in via Castello, dove sarà intervistato da Mirko Lino, professore di Cinema, Fotografia e Televisione al dipartimento di Scienze umane di Univaq.

L’apertura di ‘Maggio Selvaggio’ aveva visto la partecipazione dello scrittore Giancarlo De Cataldo protagonista di un incontro di analisi sull’opera di Georges Simenon.