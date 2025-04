MAGGIO TEATINO: AL VIA AVVISO ON LINE, DE CESARE, “SARA’ UNA GRANDE FESTA DELLA CITTA'”

De Cesare: “Il Maggio Teatino 2025 sarà la festa della città: aperte le adesioni per il calendario condiviso”

CHIETI – Via libera all’avviso per la composizione del cartellone unico degli eventi del Maggio teatino 2025. Dopo il sì della Giunta la modulistica online da compilare e rimandare agli uffici per essere parte delle iniziative. Questo il link dell’avviso.

“Il Maggio Teatino è da sempre il cuore pulsante della primavera della nostra città, un momento che unisce tradizione, cultura, partecipazione e identità – dichiara il vicesindaco e assessore agli Eventi Paolo De Cesare –. Anche quest’anno vogliamo costruire un cartellone condiviso, ricco e rappresentativo, che coinvolga tutta la comunità: associazioni, operatori culturali, commercianti e realtà del territorio. In questi giorni è stato pubblicato l’avviso per partecipare alla realizzazione del calendario ufficiale del Maggio Teatino 2025, che comprenderà eventi e iniziative tra il 5 maggio e il 2 giugno, in occasione delle celebrazioni per il Santo Patrono e oltre”.

Le proposte dovranno valorizzare la storia, il patrimonio urbano e l’identità culturale della città, con particolare attenzione alla dimensione turistica e aggregativa. La data di chiusura per le proposte è il 22 aprile, ma saranno prorogate almeno fino al 25, viste le tante richieste di essere parte del calendario e al fine di assicurare la partecipazione più ampia possibile.

“Invitiamo tutti coloro che hanno idee, esperienze, progetti originali a proporle attraverso il modulo online. Vogliamo che questo cartellone diventi sempre di più il simbolo di una città viva, che promuove la cultura e l’inclusione e che anima il centro storico con eventi all’aperto, concerti, spettacoli e iniziative tematiche. Il Comune si impegna a mettere a disposizione spazi pubblici e, per attività culturali di piccole dimensioni, anche il Museo Barbella, a titolo gratuito. Invitiamo tutte le associazioni e forze sociali, ad aderire con particolare attenzione ai comprensivi scolastici della città, ai comitati di quartiere, perché la città sia rappresentata in un unico cartellone di eventi, com’è accaduto negli anni. La partecipazione è libera e gratuita e tutte le iniziative selezionate saranno promosse ufficialmente con il logo istituzionale. Crediamo nella partecipazione come motore di crescita e identità. Il Maggio Teatino 2025 sarà la festa di tutti, costruita insieme alla città”.