“MAGIE DI NATALE” AD AVEZZANO: UN MESE DI EVENTI

AVEZZANO – Mercatino di Natale, Pista di pattinaggio, casa di babbo Natale, trenino di Babbo Natale, Punti Ristoro, Artigianato, Concerti.

Nella splendida Piazza Risorgimento di Avezzano, dall’8 dicembre all’8 gennaio, hobbisti, artigiani ed espositori, decorazioni natalizie per la casa, lavori in lana, candele e composizioni artistiche, giocattoli in legno e stoffa, gioielli artigianali ed etnici, ricami, pizzi e merletti, libri per bambini, composizioni floreali, leccornie dolci e salate e concerti live.